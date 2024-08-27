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Синоптики сделали прогноз погоды на 27−30 августа в Новосибирске

В Новосибирске ближайшие дни ожидается дождь.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

В Новосибирске сегодня, 27 августа, весь день ожидается дождь, который закончится только ночью. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Об этом сообщили на сайте «Яндекс. Погоды».

В среду, 28 августа, ожидается до +11 градусов утром, а днем — до +18. Также продолжатся осадки в виде дождя.

29 августа, в четверг, дождь прольет днем, а термометры покажут от +11 до +22 градусов.

В пятницу, 30 августа, синоптики обещают сильные дожди. Температура воздуха составит от +15 до +18 градусов.

Напомним, что стало известно, когда в Новосибирске выпадет первый снег.