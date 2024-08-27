В Омске выделили 230 миллионов рублей на благоустройство в Исилькуле, Называевске и Таре

Исилькуль, Называевск и Тара получат федеральный грант на благоустройство. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на проекты благоустройства выделено 230 миллионов рублей. Работы будут проведены в течение двух лет — с 2025 по 2026 годы.
«Всероссийский конкурс проводится ежегодно Минстроем России с 2018 года и включен в федеральный проект “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Жилье и городская среда”, который инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным» — подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.
Исилькуль получит грант на проект «Улица I Парадная». Он включает в себя благоустройство улицы Коммунистическая и площади. Здесь будут четыре зоны: пешеходная, торговая, зона для мероприятий и площадь перед кинотеатром.
Называевск выиграл с проектом «Музей под открытым небом — северный парк “Красная звезда”. Этот проект свяжет южную и северную части города. В нем будут три зоны: привокзальная площадь, парковая зона для мероприятий и пространство у школы.
Тара получила деньги на проект «Тарская мозаика». Он включает благоустройство парка культуры и отдыха. В этом проекте предусмотрены парковая зона, места для отдыха, всесезонное кафе, площадка с аттракционами, открытая сцена, павильон для мастер-классов и детская площадка.
Губернатор отметил, что это не первый успешный конкурс для муниципалитетов области. Ранее благодаря этой программе в Таре, Калачинске, Называевске и Исилькуле уже благоустроили общественные пространства. Работы продолжаются в Тюкалинске и Калачинске.