В Омске выделили 230 миллионов рублей на благоустройство в Исилькуле, Называевске и Таре

Исилькуль, Называевск и Тара получат федеральный грант на благоустройство. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на проекты благоустройства выделено 230 миллионов рублей. Работы будут проведены в течение двух лет — с 2025 по 2026 годы.