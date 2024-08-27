Чиновников Куйбышева Новосибирской области заставили убрать огромные свалки

В городе Куйбышев Новосибирской области обнаружили две несанкционированные свалки общей площадью свыше 8 тысяч квадратов. Мусор оказался раскидан вдоль дороги, которая ведёт к полигону ТБО.
О ситуации рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Нарушение закона об охране окружающей среды обнаружили в районе Казачьей гривы. Площадь одной свалки составила 5,2 тысячи квадратных метров, второй — 3220 квадратов.
По информации правоохранителей, причиной стало «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками администрации, ответственными за данное направление деятельности».
Сообщается, что главе города внесли представление, свалку ликвидировали. Но это не спасло от дисциплинарной ответственности.