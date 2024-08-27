В районе Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла

Подземный толчок был зафиксирован в 00:51 по местному времени, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в центральной части Байкала между устьем реки Анги и заливом Провал. В Иркутской области в поселке Хужир (о. Ольхон) толчку ощущались в районе 3 баллов, в поселке Еланцы — 2−3 балла.
В середине мая 2024 года в Иркутске и Улан-Удэ были зафиксированы подземные толчки в результате землетрясения в акватории Байкала. Его интенсивность составила 6,0 балла в эпицентре.