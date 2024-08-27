Власти Омска ведут переговоры о продлении акции по скидке при оплате проезда по QR-коду

Об этом сообщает портал Om1.
«Переговоры о возможности продления действия акции ведутся с Национальной системой платежных карт. Об их результатах мы сообщим дополнительно», — рассказали в городской администрации.
Напомним, что скидку таким способом в общественном муниципальном транспорте Омска можно получить до конца сентября. Стоимость одной поездки в таком случае составляет 27 рублей.
Ранее «МК в Омске» писал о том, что на маршрут № 29 вышло тринадцать новых брендированных оранжевых автобуса. После выхода из отпусков сотрудников ПП-8 на этот маршрут выпустят ещё столько же новых НефАЗов.