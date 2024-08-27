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Нарушений порядка не было: полиция Владивостока прокомментировала инцидент с мигрантами на Давыдова

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа, ФедералПресс. Полиция города Владивостока прокомментировала массовый конфликт, произошедший ночью 25 августа на улице Давыдова. В ведомстве рассказали, что к ним с жалобой на собравшуюся у подъезда толпу обратилась местная жительница.

Источник: РИА "Новости"

«Прибывшие на указанное заявительницей место сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе проверки установили, что нарушений общественного порядка допущено не было. Противоправных действий не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе.

Но при этом, как признали в полиции, были задержания. Двое иностранцев в возрасте 26 и 30 лет водворены в спецпомещение для содержания задержанных лиц, а третий, 31-летний, ранее получил 10 суток административного ареста за хулиганство.

Как сообщалось ранее в соцсетях, на улице Давыдова произошла массовая драка между местными жителями и группой мигрантов. Для помощи в решении ситуации владивостокцы обратились в «Русскую дружину». «ФедералПресс» запросил комментарии.