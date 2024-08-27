Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске гастролирующему цирку-шапито выдали предостережение

Владелец не сообщил о предстоящих гастролях.

Источник: Комсомольская правда

В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии сообщили, что цирк-шапито, приехавший из другого региона, не выполнил требования действующего законодательства. Владелец по неизвестным причинам не сообщил надзорному ведомству о предстоящих гастролях.

— Тем самым нарушен пункт 12 постановления правительства РФ от 30.12.2019 № 1938 «Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Теперь индивидуальному предпринимателю выдали административное предостережение. Это должно помочь в дальнейшем, чтобы он не нарушал подобные установленные правила.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в администрации областного центра рассказали, как стоит поступить, если школьника не зачислили в профильный десятый класс. Власти рассказали, что родители ребенка могут самостоятельно перевестись в другую школу, где есть свободные места.