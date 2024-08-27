В Иркутске гастролирующему цирку-шапито выдали предостережение

В управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии сообщили, что цирк-шапито, приехавший из другого региона, не выполнил требования действующего законодательства. Владелец по неизвестным причинам не сообщил надзорному ведомству о предстоящих гастролях.
— Тем самым нарушен пункт 12 постановления правительства РФ от 30.12.2019 № 1938 «Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Теперь индивидуальному предпринимателю выдали административное предостережение. Это должно помочь в дальнейшем, чтобы он не нарушал подобные установленные правила.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в администрации областного центра рассказали, как стоит поступить, если школьника не зачислили в профильный десятый класс. Власти рассказали, что родители ребенка могут самостоятельно перевестись в другую школу, где есть свободные места.