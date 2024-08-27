Новосибирцев предупредили о магнитных бурях и низком атмосферном давлении

27 августа в Новосибирске пройдёт очередная магнитная буря. Рост геомагнитной активности ожидается вечером. Прогноз опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Астрофизики предполагают вероятность магнитной бури в 20% и сильной магнитной бури в 10%. Индекс вспышечной активности остаётся на оранжевом уровне: накануне произошло 10 солнечных вспышек, одна из которых достигла класса M.
Если вы чувствительны к погоде, врачи советуют не перегружать организм: избегайте стресса, алкоголя и нервных напряжений. Также на эти два дня лучше исключить из завтрака кофе и солёные продукты.