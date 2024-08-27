Новосибирский государственный университет запустил на орбиту два спутника для обмена данными

«Шесть раз в сутки над каждой точкой Земли пролетает каждый спутник, то есть 12 раз в сутки мы уже можем поднимать на орбиту какие-то пакеты информации и получать их на земле там, где мы имеем антенны для их приёма», — рассказал он.