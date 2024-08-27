Новосибирский государственный университет запустил на орбиту два спутника для обмена данными

Директор центра ПИШ Новосибирского государственного университета Сергей Головин рассказал в прямом эфире BFM-Новосибирск на площадке «Технопром-2024» о том, что НГУ запустил на околоземную орбиту два спутника в рамках федерального проекта космического интернета вещей, которые позволяют отправлять и принимать небольшие пакеты информации там, где нет никаких видов связи.
«Шесть раз в сутки над каждой точкой Земли пролетает каждый спутник, то есть 12 раз в сутки мы уже можем поднимать на орбиту какие-то пакеты информации и получать их на земле там, где мы имеем антенны для их приёма», — рассказал он.
Также, по его словам, специалисты ПИШ НГУ готовят наземную инфраструктуру использования этого сервиса, которая позволит доставлять информацию из тех мест, где нет ни связи.
Напомним, что Сиб.фм ведет прямую трансляцию форума технологического развития «Технопром-2024».