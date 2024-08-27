В новом микрорайоне на Московке-2 в Омске обещают построить детский сад

Напомним, краснодарский застройщик еще в 2021 году зарегистрировал юрлицо в Омске, в 2022 году подписал соглашение об инвестпроекте с омскими властями. Тогда заявлялось о планах на строительство целого микрорайона в Омске 16-этажных и 25-этажных домов.