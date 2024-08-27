В новом микрорайоне на Московке-2 в Омске обещают построить детский сад

Речь идет о микрорайоне «Снегири», который собирается возвести на Московке-2 краснодарский застройщик «Догма».
«На пересечении улиц Светловской и Архиепископа Сильвестра появятся первые два дома, собственная котельная и детский сад, который девелопер построит за свой счет», — анонсировали в Минстрое Омской области.
В настоящее время площадка огорожена, начинается разработка котлована, пояснили в ведомстве. Застройщик уже получил разрешение на строительство первых корпусов жилого квартала в виде трех 21-этажных домов и детского сада на 290 мест.
Всего планируется возвести порядка 350 тысяч квадратных метров, при этом часть квартир передадут в фонд региона для распределения между нуждающимися категориями граждан, то есть сиротам, переселенцем из аварийного жилья.
Напомним, краснодарский застройщик еще в 2021 году зарегистрировал юрлицо в Омске, в 2022 году подписал соглашение об инвестпроекте с омскими властями. Тогда заявлялось о планах на строительство целого микрорайона в Омске 16-этажных и 25-этажных домов.
Застройщик объяснял «СуперОмску» о намерениях возвести школу, три детских сада, провести реконструкцию дороги по улице Архиепископа Сильвестра.