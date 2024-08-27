Волгоградцам рассказали, как защититься от лихорадки Западного Нила

Вирус передается через укусы комаров во время рыбалки, отдыха, пребывания на дачных участках или выполнения профессиональной деятельности. Инкубационный период составляет от 2 до 6 дней, в некоторых случаях может продолжаться от 2 до 14 дней. У людей с ослабленным иммунитетом он может затянуться на несколько недель.