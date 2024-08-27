Волгоградцам рассказали, как защититься от лихорадки Западного Нила

В Волгоградской области продолжают регистрироваться случаи заболевания ЛЗН, в том числе менингеальной формы. При этом заболевании характерны головные боли, общая интоксикация, мышечные и суставные боли, сыпь, в тяжелых случаях — развитие менингита и менингоэнцефалита.
Вирус передается через укусы комаров во время рыбалки, отдыха, пребывания на дачных участках или выполнения профессиональной деятельности. Инкубационный период составляет от 2 до 6 дней, в некоторых случаях может продолжаться от 2 до 14 дней. У людей с ослабленным иммунитетом он может затянуться на несколько недель.
Самый главный способ защититься от заражения вирусом Западного Нила — предотвратить укусы комаров. Для этого специалисты рекомендуют использовать репеллентные средства от насекомых, носить закрытую одежду с длинными рукавами, закрывать сеткой оконные и дверные проемы домов.
Если на территории участка есть бассейн или другие водоемы, а также бочки с водой, их лучше накрывать, ведь влажные места — самая благоприятная среда для откладывания комарами яиц.
Вакцины для профилактики ЛЗН нет. В случае обнаружения первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.