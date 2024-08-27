Омичка выступит на Паралимпийских играх в Париже 29 августа

Омичка Диана Кольцова вошла в состав российской команды, которая отправится на Паралимпийские игры-2024 в Париже. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Омской области.
Пловчиха Диана Кольцова обучается у заслуженного тренера России Валентины Симоновой. Омичка успешно прошла сборы в Калуге, где проводились тренировки для российских пловцов-паралимпийцев с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сейчас спортсменка находится в Париже, прошла аккредитацию и завершила первую тренировку. Во всём ей помогает мама.
В четверг, 29 августа, Диана Кольцова будет соревноваться на дистанции 100 метров на спине, а 31 августа — на дистанции 50 метров на спине. Паралимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.
Ранее сообщалось, что вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, почему следующий Матч звёзд пройдёт в Новосибирске. В планах был и Омск, но омский клуб от участия в затратном мероприятии отказался.