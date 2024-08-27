Волгоградские врачи провели первую трансплантацию почки ребенку

Операция помогла и Артему, который лечится от онкологии. Молодой человек собирается возобновить учебу в колледже и получить специальность в сфере информационной безопасности. Стопроцентной гарантии, когда речь идет об онкологии, давать невозможно, но специалисты сделали все, что зависело от них, чтобы у подростка появился шанс на счастливое будущее, добавили в облздраве.