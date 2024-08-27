Волгоградские врачи провели первую трансплантацию почки ребенку

Как сообщили V102.RU в облздраве, операции были сделаны еще в июне и прошли без осложнений.
Дети быстро пошли на поправку и вернулись к полноценной жизни.
Варвара с родными сейчас отдыхает в Анапе — специалисты разрешили девочке поездку, так как она чувствует себя хорошо. К слову, Варя стала первым ребенком, которому выполнили трансплантацию почки в Волгоградской области.
Операция помогла и Артему, который лечится от онкологии. Молодой человек собирается возобновить учебу в колледже и получить специальность в сфере информационной безопасности. Стопроцентной гарантии, когда речь идет об онкологии, давать невозможно, но специалисты сделали все, что зависело от них, чтобы у подростка появился шанс на счастливое будущее, добавили в облздраве.