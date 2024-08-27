Прокуратура проводит проверку после аварии на новосибирской теплосети

После коммунальной аварии на теплосети в Новосибирска проверку организовали в прокуратуре. Ранее на теплосети на улице Советской выявили дефект.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства при производстве ремонтных работ на данном участке теплосети ответственными лицами, — сообщает прокуратура Новосибирской области.
Из-за дефекта на теплосети вечером 26 августа жители нескольких улиц города остались без горячей воды. Вернуть водоснабжение обещают к 16:00 27 августа. На участке проводят ремонтные работы.