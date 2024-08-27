Самые редкие имена детей определили в Иркутской области

За прошедшие семь месяц в ЗАГСе заключили 53 715 актов гражданского состояния. К ним относят рождение детей, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть. За названный период на свет появилось 6760 мальчиков и 6466 девочек. Об этом КП-Иркутск сообщили в службе ЗАГСа Иркутской области.
Для мальчиков уже который год родители чаще всего выбирают имена: Артем (так назвали 320 детей), Александр (254 ребенка), а также Михаил (252), Тимофей (238) и Матвей 172). Также в десятку полюбившихся имен вошли: Дмитрий (214), Роман (212), Лев (180), Иван (177) и Мирон (172).
— Редкими именами стали Антип, Валентин, Всемил, Захарий, Кузьма, Леонтий, Максимилиан, Остап, Северьян, Серий, Яромир. А среди девочек Йеннифэр, Венера, Яра, Луиза, Маруссия, Клавдия, Медина, Нонна, Розалия, Глафира, Стелла, — рассказали в пресс-службе ЗАГСа.
У девочек чаще всего встречались такие имена как: София (324), Ева (239), Виктория (229), Анна (213) и Варвара (198). Также в десятку популярных попали имена Мария (182), Милана (176), Василиса (172), Валерия (167) и Алиса (163).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ специалисты спасли серую цаплю.