Самые редкие имена детей определили в Иркутской области

Для мальчиков уже который год родители чаще всего выбирают имена: Артем (так назвали 320 детей), Александр (254 ребенка), а также Михаил (252), Тимофей (238) и Матвей 172). Также в десятку полюбившихся имен вошли: Дмитрий (214), Роман (212), Лев (180), Иван (177) и Мирон (172).