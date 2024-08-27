В Пермском крае откроют девять автозаправок новой сети Teboil

Новая сеть автозаправочных станций Teboil планирует открыть на территории Пермского края девять точек. На сегодняшний день из них три уже работаю, а остальные еще готовятся к запуску. Информация об этом содержится на сайте Teboil.
Восемь автозаправок сети будут расположены в Перми. Они появятся на улицах Цимлянской, 13, Циолковского, 5, Борцов Революции, 152б, Ижевской, 34, Яблочкова, 36а, Адмирала Ушакова, 124, а также на шоссе Космонавтов, 164 и 393. Еще одна автозаправка откроется в Краснокамске. Она разместится на ул. Сосновая горка, 13.