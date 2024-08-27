Дочь блокадного художника не смогла отсудить его картины у Русского музея

Дзержинский райсуд Петербурга отказал 76-летней дочери художника Вячеслава Пакулина Любови в удовлетворении иска о возвращении Русским музеем 4 картин её отца. Работы живописца, известного, в том числе, своими блокадными работами, останутся в собрании музея.
Как со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов сообщает «Петербургский дневник», специалисты Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П. М. Третьякова оценили эти четыре работы в 3,79 миллиона рублей. Речь идёт о картинах «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблём», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах» и «Колхоз. Молотьба».
Суд отказал наследнице в признании за ней прав на полотна, а также запретил истребовать их из владения ГРМ.
Напомним, известный живописец и график Вячеслав Пакулин родился в 1901 году и скончался в 1951-м. Первая персональная выставка его работ в Русском музее состоялась в 2021—2022 годах, где были представлены около 200 произведений. Как отмечает ГРМ на своём сайте, событие произошло в том числе благодаря усилиям Любови Пакулиной.
Художник выполнил немало пейзажей блокадного Ленинграда и даже попал в военную кинохронику, снятую кинооператором Ефимом Учителем. Широко известным стал кадр, на котором Вячеслав Пакулин пишет с натуры на Невском проспекте.
К слову, ранее решением Куйбышевского райсуда Петербурга за Любовью Пакулиной было признано право на 10 картин хранившихся в Русском музее картин отца. Они были оценены специалистами ГРМ в 5,6 миллиона рублей и были получены истицей.