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Дочь блокадного художника не смогла отсудить его картины у Русского музея

​Дочь ленинградского художника Вячеслава Пакулина Любовь через суд потребовала у Русского музея вернуть ей четыре картины её отца.

Дзержинский райсуд Петербурга отказал 76-летней дочери художника Вячеслава Пакулина Любови в удовлетворении иска о возвращении Русским музеем 4 картин её отца. Работы живописца, известного, в том числе, своими блокадными работами, останутся в собрании музея.

Как со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов сообщает «Петербургский дневник», специалисты Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П. М. Третьякова оценили эти четыре работы в 3,79 миллиона рублей. Речь идёт о картинах «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблём», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», «День отдыха на островах» и «Колхоз. Молотьба».

Суд отказал наследнице в признании за ней прав на полотна, а также запретил истребовать их из владения ГРМ.

Напомним, известный живописец и график Вячеслав Пакулин родился в 1901 году и скончался в 1951-м. Первая персональная выставка его работ в Русском музее состоялась в 2021—2022 годах, где были представлены около 200 произведений. Как отмечает ГРМ на своём сайте, событие произошло в том числе благодаря усилиям Любови Пакулиной.

Художник выполнил немало пейзажей блокадного Ленинграда и даже попал в военную кинохронику, снятую кинооператором Ефимом Учителем. Широко известным стал кадр, на котором Вячеслав Пакулин пишет с натуры на Невском проспекте.

К слову, ранее решением Куйбышевского райсуда Петербурга за Любовью Пакулиной было признано право на 10 картин хранившихся в Русском музее картин отца. Они были оценены специалистами ГРМ в 5,6 миллиона рублей и были получены истицей.

искусство