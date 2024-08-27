Дочь блокадного художника не смогла отсудить его картины у Русского музея

Напомним, известный живописец и график Вячеслав Пакулин родился в 1901 году и скончался в 1951-м. Первая персональная выставка его работ в Русском музее состоялась в 2021—2022 годах, где были представлены около 200 произведений. Как отмечает ГРМ на своём сайте, событие произошло в том числе благодаря усилиям Любови Пакулиной.