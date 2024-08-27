На осеннее расписание перешли теплоходы в Хабаровске

В Хабаровске с 27 августа начался переход на осенний график движения теплоходов, которые обслуживают внутригородские речные маршруты. Этот график будет действовать до 27 октября, что позволит продолжать пользоваться речными поездками в осенний период, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городское управление промышленности, транспорта, связи.