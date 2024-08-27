На осеннее расписание перешли теплоходы в Хабаровске

В Хабаровске с 27 августа начался переход на осенний график движения теплоходов, которые обслуживают внутригородские речные маршруты. Этот график будет действовать до 27 октября, что позволит продолжать пользоваться речными поездками в осенний период, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городское управление промышленности, транспорта, связи.
С 27 августа вводится осеннее расписание движения теплоходов внутригородских речных маршрутов:
«Речной вокзал — пос. Уссурийский — 4 км — 5,5 км — 6 км — 7 км — 9 км — 10 км» «Речной вокзал — Хутор Телегино — Речная — Строительная — Садовая 2 — Дубки» «Речной вокзал — Дальдизель — Пр. Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая 1».
Уточнить информацию о маршрутах можно в диспетчерской службе ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по телефону 8−914−310−61−39.