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Фестиваль документального кино «РОССИЯ» пройдет в Екатеринбурге в октябре

В программу фестиваля включены 35 фильмов.

В уральской столице с 1 по 6 октября пройдет ежегодный Фестиваль документальных фильмов «РОССИЯ». В этом году на рассмотрение отборочной комиссии поступило 512 картин из 85 городов — от Калининграда до Камчатски.

«Кроме российских режиссеров, кинокартины на отбор подали авторы из Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Приднестровья и Южной Осетии, из Донецка, Луганска и Макеевки», — рассказали организаторы.

В программу фестиваля вошли 35 кинолент. Конкурсные показы в Екатеринбурге пройдут в Доме кино. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Напомним, в финале кинофестиваля по традиции еженедельник «Аргументы и Факты» вручит одному из режиссеров свой специальный приз «Герои нашего времени».

кино