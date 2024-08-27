Фестиваль документального кино «РОССИЯ» пройдет в Екатеринбурге в октябре

В уральской столице с 1 по 6 октября пройдет ежегодный Фестиваль документальных фильмов «РОССИЯ». В этом году на рассмотрение отборочной комиссии поступило 512 картин из 85 городов — от Калининграда до Камчатски.
«Кроме российских режиссеров, кинокартины на отбор подали авторы из Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Приднестровья и Южной Осетии, из Донецка, Луганска и Макеевки», — рассказали организаторы.
В программу фестиваля вошли 35 кинолент. Конкурсные показы в Екатеринбурге пройдут в Доме кино. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Напомним, в финале кинофестиваля по традиции еженедельник «Аргументы и Факты» вручит одному из режиссеров свой специальный приз «Герои нашего времени».