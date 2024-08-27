ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавшим помощь сотрудникам

Уточняется, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке. В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.