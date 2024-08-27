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ФСИН поощрит осужденных волгоградской ИК-19, оказавшим помощь сотрудникам

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Осужденных волгоградской ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам и заключенным, а также тех, кто не поддался на провокации бандитов, поощрят, сообщило во вторник пресс-бюро ФСИН.

Источник: © РИА Новости

В минувшую пятницу группа заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 по Волгоградской области, оказавших 23 августа помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке. В рамках компетенции рассмотреть материалы и до 1 сентября принять решения о поощрении осужденных, а также представить соответствующие предложения в ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.