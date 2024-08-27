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В Петербурге на 10 дней перекроют съезд с КАД на Выборгское шоссе

Съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе полностью перекроют с 3 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«На 18-м километре КАД на съезде направлении города Сертолово и поселка Парголово дорожники будут устанавливать фундамент для шумозащитного экрана. Работы начнутся 3 сентября и завершатся 12-го», — сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что с 13 по 30 сентября перекроют переходно-скоростные полосы на выезде и въезде к Российской стекольной компании. Здесь планируют установить временные дорожные знаки, сигнальные фонари и водоналивные барьеры.

В пресс-релизе указано, что движение по другим съездам развязки будет открыто. Обо всех ограничениях информацию будут транслировать и на электронном табло КАД.