В Петербурге на 10 дней перекроют съезд с КАД на Выборгское шоссе

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«На 18-м километре КАД на съезде направлении города Сертолово и поселка Парголово дорожники будут устанавливать фундамент для шумозащитного экрана. Работы начнутся 3 сентября и завершатся 12-го», — сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что с 13 по 30 сентября перекроют переходно-скоростные полосы на выезде и въезде к Российской стекольной компании. Здесь планируют установить временные дорожные знаки, сигнальные фонари и водоналивные барьеры.
В пресс-релизе указано, что движение по другим съездам развязки будет открыто. Обо всех ограничениях информацию будут транслировать и на электронном табло КАД.