Волгоградцев предупредили о комарах — разносчиках опасной лихорадки

Специалисты объяснили, как защититься от заболевания.
В Волгоградской области фиксируют случаи заболевания ЛЗН, в том числе менингеальной формой. Основные симптомы заболевания — интоксикация, головные боли, мышечная боль, дискомфорт в суставах, сыпь. В тяжелых случаях возможно развитие менингита и менингоэнцефалита.
Разносчиками инфекции являются комары. Обычно они кусают людей на рыбалке, отдыхе и в местах пребывания на дачах. Инкубационный период составляет от 2 до 6 дней, однако при ослабленном иммунитете продляется на несколько недель.
Лучшая профилактика заболевания — избегать укуса комаров. В региональном управлении Роспотребнадзора посоветовали использовать репеллентные средства от насекомых, носить закрытую одежду с длинными рукавами, закрывать сеткой оконные и дверные проемы домов.
Вакцины от лихорадки Западного Нила пока не придумали. При первых симптомах заболевания необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.