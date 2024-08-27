Что происходит после ввода войск России на Украину. День 916-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 августа.

Ночью средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью и два — над Курской, сообщило Минобороны. Бразилия, Индонезия, ЮАР считают, что затягивание украинского конфликта — манипуляция «определенных военно-промышленных комплексов», заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Польша снова подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».