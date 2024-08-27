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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 916-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 27 августа.

Ночью средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью и два — над Курской, сообщило Минобороны. Бразилия, Индонезия, ЮАР считают, что затягивание украинского конфликта — манипуляция «определенных военно-промышленных комплексов», заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Польша снова подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации РФ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

Источник: Reuters

8:44. Въезд в село Вязовое Краснояружского района Белгородской области с сегодняшнего дня ограничат из-за сложной оперативной обстановки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:36. Польша подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации РФ, говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши.

8:16. Власти США направляют на Украину оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры и повышение ее устойчивости, говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

8:09. В Днепровском и Деснянском районах Киева возникли пожары в лесопарковых зонах после падения на их территории обломков воздушных целей, сообщил глава городской администрации Сергей Попко.

8:03. Средства ПВО около 7:10 мск уничтожили беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

8:01. Бразилия, Индонезия, ЮАР считают, что затягивание украинского конфликта — манипуляция «определенных военно-промышленных комплексов», заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

7:58. Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что в результате атаки беспилотников имеется «несколько незначительных повреждений», также загорелся дачный участок. Пострадавших нет.

7:57. В течение ночи средства ПВО уничтожили три беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще два БПЛА сбиты над Курской областью.