В Москве подготовили к отопительному сезону образовательные учреждения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спeциaлисты кoмплeксa гoрoдскoгo хoзяйства стoлицы пoдгoтовили всe обрaзoвaтельные учреждения города к новому отопительному сезону. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.
Заммэра заявил о завершении работ по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы более 4,5 тыс. школ, детских садов и других учреждений.
Бирюков сообщил, что к осенне-зимнему периоду подготовка объектов образования находится на особом контроле. Со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.
«В общей сложности к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все работы завершены в установленный срок — до 25 августа. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать», — добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства констатировал, что более 12 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.