В Москве подготовили к отопительному сезону образовательные учреждения

«В общей сложности к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Все работы завершены в установленный срок — до 25 августа. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать», — добавил он.