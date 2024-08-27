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В предстоящую среду погода порадует жителей Владивостока летним теплом

Столбики термометров покажут почти +30°С.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящую среду. В ночь на 28 августа в край вторгнется антициклон.

Антициклон, который ворвется в Приморье с северо-запада, разгонит облака и дожди, но при этом в крае продолжится похолодание. Днем осадки не предвидятся.

Дожди маловероятны и во Владивостоке. Более того в городе потеплеет, в ночь на 28 августа столбики термометров покажут +16…+19°С, днем +25…+29°С.

Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай просил жителей и гостей Приморья начать готовить осеннюю одежду. По его словам, уже в середине следующей недели по утрам во многих районах края температура воздуха может не превышать +5 градусов. Синоптик также добавил, что тайфун SHANSHAN не принесет неприятности нашему региону.