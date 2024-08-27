В предстоящую среду погода порадует жителей Владивостока летним теплом

Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай просил жителей и гостей Приморья начать готовить осеннюю одежду. По его словам, уже в середине следующей недели по утрам во многих районах края температура воздуха может не превышать +5 градусов. Синоптик также добавил, что тайфун SHANSHAN не принесет неприятности нашему региону.