Кравцов: премии 1 250 учителям в размере 200 тыс. рублей подчеркивают статус профессии

Денежные поощрения назначаются по итогам конкурса, участниками которого могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. В этом году координатором конкурса на присуждение премий выступает Государственный университет просвещения. В числе основных принципов проведения конкурса — прозрачность процедур оценки и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей. Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.