Кравцов: премии 1 250 учителям в размере 200 тыс. рублей подчеркивают статус профессии

«Прошлый год был объявлен президентом России Годом педагога и наставника, и в этот год было увеличено число учителей, получающих премии за достижения в педагогической деятельности. В преддверии 1 сентября денежные поощрения вновь назначены 1 250 талантливым, ярким, высокопрофессиональным педагогам со всей нашей большой страны. Это подчеркивает статус профессии учителя, ее всеобъемлющее значение», — приводятся слова министра в сообщении пресс-службы Минпросвещения РФ.
Уточняется, что премии за достижения в педагогической деятельности присуждаются ежегодно ко Дню учителя, они уже перечислены педагогам. Получателями премии стали учителя из всех субъектов РФ, включая воссоединенные регионы. Их выплата осуществляется согласно указу президента РФ из федерального бюджета и не облагается налогом.
Денежные поощрения назначаются по итогам конкурса, участниками которого могут стать учителя из всех регионов России, работающие в школах не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. В этом году координатором конкурса на присуждение премий выступает Государственный университет просвещения. В числе основных принципов проведения конкурса — прозрачность процедур оценки и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей. Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.