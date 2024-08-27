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Криптокошелек Telegram восстановил работу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пресс-служба криптовалютного кошелька Telegram сообщила о восстановлении работы после сбоя, связанного с внедрением нового токена DOGS.

Источник: Павел Дуров

«Всем пользователям доступно большинство возможностей кошелька, включая обмены DOGS и торговлю на P2P-маркете. Депозиты в сети TON еще находятся в обработке и будут исполнены в течение 6−8 часов», — сообщила пресс-служба Telegram Wallet.

При этом, как сообщил корреспондент ТАСС, при входе в кошелек до сих пор появляется сообщение о задержках при обработке транзакций. Отмечается, что депозиты и выводы будут обработаны после стабилизации ситуации.

Пользователи также связывают сбои в работе криптокошелька с задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции 24 августа. Парижская прокуратура инкриминирует ему «соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве», рассматривая как подельника тех, кто совершает такие преступления, используя мессенджер.