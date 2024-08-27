Три автобуса изменят схемы движения в Екатеринбурге

В уральской столице с 5 до 15 сентября три автобусных маршрута — № 44, № 66 и № 78 -изменят схему движения из-за строительных работ, которые сейчас идут на улице Саввы Белых.
Автобус № 44 пойдет от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту.
№ 66 будет следовать от остановки «Метро Ботаническая» по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту. К остановке «Метро Ботаническая» движение автобусов направят по улицам: Кольцовский тракт — Луганская — Машинная — Щорса — Белинского — Академика Шварца.
Автобус № 78 к остановке «ТЦ “Леруа Мерлен”» пойдет по улицам: Академика Шварца — Белинского — Циолковского — Луганская — далее по маршруту.