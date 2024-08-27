«Солнечно и прохладно»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге

Сегодня, 27 августа, погоду в Северной столице будет формировать антициклон, который стремительно подступает с запада. Наполненный прохладными воздушными массами он не позволит облакам достичь дождевой фазы и удержит близкую к климатической норме температуру. Это значит, что в городе на Неве ожидается солнечный, но не безветренный день. О подробностях в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.
— Столбик термометра в Петербурге будет варьировать от +20 до +22 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +19 до +24 градусов, — пояснил специалист.
Леус обратил внимание, что ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. Оно составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Август неизбежно подходит к своему завершению, однако по прогнозам другого синоптика — Александра Колесова — до конца недели в Северной столице прогнозируется преимущественно теплая и сухая погода.
К слову, последние дни уходящего месяца также будут богаты на удивительные астрономические явления. Так, уже завтра, 28 августа, жители России смогут стать свидетелями парада планет — на утреннем небе на одной прямой выстроятся сразу шесть планет и Луна — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При благоприятных метеоусловиях невооруженным глазом можно будет увидеть все планеты, за исключением Урана и Нептуна ввиду их существенной отдаленности.