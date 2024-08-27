«Солнечно и прохладно»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге

Сегодня, 27 августа, погоду в Северной столице будет формировать антициклон, который стремительно подступает с запада. Наполненный прохладными воздушными массами он не позволит облакам достичь дождевой фазы и удержит близкую к климатической норме температуру. Это значит, что в городе на Неве ожидается солнечный, но не безветренный день. О подробностях в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.