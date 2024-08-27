По их словам, способность России наносить неослабевающие авиаудары продолжает играть решающую роль в вытеснении их даже с наиболее укрепленных позиций.



В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.



Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.