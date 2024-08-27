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ВСУ сделали неожиданное заявление о ВС России

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В ВСУ назвали главные проблемы в армии и опасности от российских военных, об этом пишет New York Times.

Источник: AP 2023

«Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава», — говорится в публикации.

По их словам, способность России наносить неослабевающие авиаудары продолжает играть решающую роль в вытеснении их даже с наиболее укрепленных позиций.

В статье отмечается, что Киев атакой на Курскую область надеется заставить Москву перекинуть туда солдат с основного фронта, но Россия продолжает вести наступление с той же интенсивностью, что и прежде.

Накануне британская газета The Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне авантюры в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.