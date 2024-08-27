Военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях, — это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами», — сказал он на брифинге.