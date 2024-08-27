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Военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят к применению химических боеприпасов с помощью артиллерийских систем западного производства, найдены соответствующие методички. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Источник: AFP 2023

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях, — это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами», — сказал он на брифинге.

Также Кириллов подчеркнул, что международному сообществу «необходимо обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации — ОЗХО — принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений конвенции Украиной и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия».