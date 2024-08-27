В Ростове-на-Дону 25 многоквартирных домов остались без горячей воды

Проживающие в центре донской столицы горожане временно остались без горячего водоснабжения, сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области. Здесь уточнили, что главной и единственной причиной отключения стала коммунальная авария, которая произошла вечером 26 августа на теплотрассе на улице Максима Горького.
Из-за аварии без горячего водоснабжения нет сразу в 25 многоквартирных домах (МКД) в Кировском районе.
На месте происшествия работают ремонтные бригады. По словам специалистов, горячая вода в отключенные дома вернётся 28 августа.