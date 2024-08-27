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В Ростове-на-Дону 25 многоквартирных домов остались без горячей воды

Причина отключения — коммунальная авария.

Проживающие в центре донской столицы горожане временно остались без горячего водоснабжения, сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области. Здесь уточнили, что главной и единственной причиной отключения стала коммунальная авария, которая произошла вечером 26 августа на теплотрассе на улице Максима Горького.

Из-за аварии без горячего водоснабжения нет сразу в 25 многоквартирных домах (МКД) в Кировском районе.

На месте происшествия работают ремонтные бригады. По словам специалистов, горячая вода в отключенные дома вернётся 28 августа.

ЖКХ