Мотоциклиста без прав и номеров задержали в Ангарске

Три дня в Ангарске проходило профилактическое рейдовое мероприятие «Мототранспорт». За время патрулирования было выявлено 10 нарушителей, в том числе восемь подростков, которые сели за руль транспортного средства без прав. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, одним из нарушителей ПДД стал 33-летний мужчина, он ехал без прав и госномеров.
— При проверке стало ясно, что мужчина уже лишен водительского удостоверения и вновь отказывается от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь ему грозит привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ, — пояснили инспекторы.
Что касается несовершеннолетних, то их родители привлечены к административной ответственности. А мототранспорт эвакуирован на спецстоянку. Также на двух водителей байков были составлены протоколы, за вождение в нетрезвом виде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стиральная машинка стала причиной пожара в Усть-Куте. Из-за дыма 38-летний хозяин квартиры получил отравление угарным газом.