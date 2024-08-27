Мотоциклиста без прав и номеров задержали в Ангарске

Три дня в Ангарске проходило профилактическое рейдовое мероприятие «Мототранспорт». За время патрулирования было выявлено 10 нарушителей, в том числе восемь подростков, которые сели за руль транспортного средства без прав. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, одним из нарушителей ПДД стал 33-летний мужчина, он ехал без прав и госномеров.