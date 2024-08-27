Россияне начали путешествовать в Японию из-за низких цен и упрощенной визы

Посольство Японии в Москве подтвердило, что рост популярности Японии как туристического места для россиян стал одним из самых значительных в азиатском регионе за последние шесть месяцев: с января по июль 2024 года Японию посетили 46 800 россиян, что на 141 процентов больше, чем в прошлом году.
Туроператоры связывают резкий скачок популярности путешествий в Японию с политической и экономической стабильностью страны, а также выгодными предложениями китайских авиакомпаний. Кроме того, процесс получения визы в Японию стал проще и быстрее, теперь получение бесплатной визы занимает всего три-пять дней, передают «Ведомости».
Турэксперт Горин рассказал, как изменятся цены на отдых в сентябре. Сообщается, что цены в сентябре — октябре будут на 10−20 процентов ниже, чем в июле и августе.