Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

«Мое сердце разбито, я потеряла мать на этих выходных. К сожалению, в результате трагического совпадения, моя сестра ушла из жизни в тот же день», — заявила певица.
Кэри также добавила, что счастлива была провести с матерью последнюю неделю перед ее смертью, несмотря на сложные и нестабильные взаимоотношения с ней на протяжении жизни. Причины смерти матери и сестры певица не озвучила, попросив уважать ее право на частную жизнь и поблагодарив за выраженную ей поддержку.
Исполнительница, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп Мэрайя Кэри выпустила 15 студийных альбомов и является одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыки — ее диски были проданы общим тиражом более 200 миллионов копий. Она также является обладательницей пяти премий «Грэмми». В августе 2015 года певица была удостоена именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.