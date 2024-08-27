Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

Кэри также добавила, что счастлива была провести с матерью последнюю неделю перед ее смертью, несмотря на сложные и нестабильные взаимоотношения с ней на протяжении жизни. Причины смерти матери и сестры певица не озвучила, попросив уважать ее право на частную жизнь и поблагодарив за выраженную ей поддержку.