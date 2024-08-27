Дорожники убирают поваленные деревья и ветви после непогоды в Иркутске

Дорожные службы областного центра разбираются с последствиями непогоды в Иркутске. Сильная гроза и ливень повалили деревья, оборвали ветви на нескольких участках. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, упавшие деревья вывезли с улиц Кайская, Джамбула и Карла Либкнехта.
— Все объекты жизнеобеспечения столицы Прибайкалья функционируют в штатном режиме. Отдельно отрабатывают обращения жителей, — поделились в администрации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что праздничную линейку 1 сентября, которая выпала на воскресенье, перенесли на 2 число. В связи с этим, с восьми утра до одиннадцати вечера в Приангарье нельзя будет приобрести алкоголь.