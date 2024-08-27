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Дорожники убирают поваленные деревья и ветви после непогоды в Иркутске

Деревья распилили и вывезли с улиц Кайская, Джамбула и Карла Либкнехта.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы областного центра разбираются с последствиями непогоды в Иркутске. Сильная гроза и ливень повалили деревья, оборвали ветви на нескольких участках. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, упавшие деревья вывезли с улиц Кайская, Джамбула и Карла Либкнехта.

— Все объекты жизнеобеспечения столицы Прибайкалья функционируют в штатном режиме. Отдельно отрабатывают обращения жителей, — поделились в администрации.

Специалисты Иркутского автодора очищают тротуары, дороги, приводят в порядок газоны, остановочные пункты и переходы по всему городу. Также в ручную и с привлечением КАМАЗов ПУМов, погрузчиков и грейдеров убирают мусор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что праздничную линейку 1 сентября, которая выпала на воскресенье, перенесли на 2 число. В связи с этим, с восьми утра до одиннадцати вечера в Приангарье нельзя будет приобрести алкоголь.