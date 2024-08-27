С 1 сентября в школах Ростовской области введут новые предметы

С 1 сентября 2024 года в школах Ростовской области введут новые предметы, а также актуализируют уже существующие программы. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В частности, изменения коснулись ОБЖ, теперь этот предмет будет называться «Основы безопасности и защиты Родины».
Ребят также будут обучать правилам безопасности, оказанию первой помощи и использованию средств защиты. При этом начальной военной подготовке с этого года планируют уделять больше времени, чем раньше. Учебные сборы проведут не только для 10-классников, но и учащихся 8 классов.
Как отмечают власти, всего в рамках обновленного предмета ОБЖ продумали 11 модулей: от «Безопасности в быту» и «Устойчивого развития личности» до «Безопасности в информационном пространстве» и «Основ противодействия экстремизму и терроризму».
Кроме того, появился совершенно новый блок — «Военная подготовка. Основы военных знаний». Школьники познакомятся с воинскими уставами и основными направлениями подготовки к военной службе, а также узнают больше об образцах вооружения и военной техники.
— Проделана большая работа. Например, более 1 тысячи педагогов, преподающих «Основы безопасности и защита Родины», прошли повышение квалификации, — отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Еще один новый предмет — «Семьеведение» — разработали для учеников 5−11 классов, это внеурочная программа, которую можно будет посещать по желанию. Дети смогут узнать больше об институте семьи и брака. Новое направление обучения открыли в рамках реализации указа президента страны о Годе семьи.
Добавим, для учащихся 10−11 классов также актуализировали программы по литературе и географии, расширили количество модулей физкультуры и разработали пять модулей для уроков по технологии, которые теперь называются «Труд». Трудовики будут рассказывать ребятам о технологиях, компьютерной графике, 3D-моделировании и робототехнике. Также, по запросу, возможны модули «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».