С 1 сентября в школах Ростовской области введут новые предметы

Ребят также будут обучать правилам безопасности, оказанию первой помощи и использованию средств защиты. При этом начальной военной подготовке с этого года планируют уделять больше времени, чем раньше. Учебные сборы проведут не только для 10-классников, но и учащихся 8 классов.