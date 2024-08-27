Лето в Хабаровском крае всё ещё продолжается

Погода дает нам небольшую передышку от дождей и ненастья. Опять лето — солнечное и достаточно теплое. И, кажется, оно никогда не кончится. Во всяком случае так хотелось бы. И так будет до конца этой недели. А потом начнется другая история, но это потом.