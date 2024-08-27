Лето в Хабаровском крае всё ещё продолжается

Погода дает нам небольшую передышку от дождей и ненастья. Опять лето — солнечное и достаточно теплое. И, кажется, оно никогда не кончится. Во всяком случае так хотелось бы. И так будет до конца этой недели. А потом начнется другая история, но это потом.
А пока на всей территории Хабаровского края 28 августа ожидается день без осадков. На юге еще совсем летние температуры, днем в Вяземском и Бикине +26…+28, ночью +12…+14 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Очень тепло и в северном Чумикане, днем там, как на юге +26…+28, ночью +11…+13 градусов, в селе имени Полины Осипенко в послеобеденное время воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью до +10…+12.
В Троицком такие же дневные температуры, +25…+27, ночью немного теплее +12…+14 градусов. В Чегдомыне тоже хорошо днем, +25…+27 градусов, а вот ночью уже прохладно +9…+11.
В Комсомольске-на-Амуре похожие температурные значения, днем +25…+27, на рассвете воздух остынет до +12…+14 градусов. В Николаевске-на-Амуре ожидается кратковременный дождь, днем столбик термометра поднимется до отметки в +23…+25 градусов, ночью уже только до +9…+11 градусов. В Советской Гавани днем +21…+23 градуса, ночью +12…+14, в Аяне в светлое время суток +17…+19, ночью +9…+11, в Охотске дневной фон температур +16…+18, ночной +8…+10.
В Хабаровске 28 августа днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью до +12…+14.
Уровень Амура у Хабаровска 456 сантиметров, вода в реке продолжает падать. В ближайшее время она станет меньше еще на 10−15 сантиметров.
Православные верующие 28 августа отмечают один из главных православных праздников — Успение Пресвятой Богородицы, по- другому его называют Богородичной Пасхой.
Это именно праздник, потому что Успение Богородицы — не кончина Девы Марии, а ее переход в вечную жизнь и долгожданное воссоединение с сыном. Поэтому на иконах и фресках, посвященных этому событию, Божия Матерь изображается сразу в двух ипостасях: ее тело остается на земле, а душа в виде младенца поднимается на небеса.