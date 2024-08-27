В трех районах на юго-востоке столицы обновят кабельные линии

Всего специалисты планируют заменить более шести километров маслонаполненного кабеля на более современный и экологичный с изоляцией из сшитого полиэтилена. Он обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками в сравнении с устаревшими аналогами. Работы проходят в соответствии с инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион».