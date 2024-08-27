В трех районах на юго-востоке столицы обновят кабельные линии напряжением 110 киловольт. Реконструкцию выполнят на участке между подстанциями «Карачарово» и «Андроньевская».
«Проектом планировки территории линейного объекта предусмотрено устройство кабельных линий электропередачи на территории восьми гектаров. Модернизация кабельной трассы на данном участке повысит надежность электроснабжения в районах Текстильщики, Лефортово и Нижегородский», — отметила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
Всего специалисты планируют заменить более шести километров маслонаполненного кабеля на более современный и экологичный с изоляцией из сшитого полиэтилена. Он обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками в сравнении с устаревшими аналогами. Работы проходят в соответствии с инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион».
«Новые сети помогут обеспечить бесперебойной электроэнергией городские и жилищно-коммунальные объекты в условиях увеличения спроса на электропотребление», — добавил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.