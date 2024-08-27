Рузиль Минекаев рассказал о съемках с Бураком Озчивитом в новых «Елках»

В Альметьевске 25 августа прошли съемки одной из новелл новогодней комедии «Елки 11». Эпизод вдохновлен сказкой про Золушку. Эксклюзивные кадры со съемочной площадки публикуют «Известия».
Впервые в истории франшизы на экране появится иностранная звезда — турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалам «Великолепный век» и «Черная Любовь». Он играет самого себя и предстает в роли «принца из девичьих грез».
В новелле также снялись звезда «Беспринципных» актриса Кристина Бабушкина, первокурсница Щукинского училища Маша Раскина, для которой это первая роль в кино, а также Рузиль Минекаев.
«Это интересно, необычно, и, если честно, первое время я не представлял, как это будет. Это классный опыт! Мы разговариваем с ним через переводчика. Оказалось, что я знаю много слов на турецком, потому что татарский и турецкий немного похожи. Мы перекинулись с ним парой слов», — поделился Минекаев.
Актерский состав других новелл предстоящего фильма будет известен позднее. Съемки продолжатся в Москве. По многолетней традиции картина выйдет в прокат под Новый год — 19 декабря.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Ёлки», турки: Бурак Озчивит снялся в российской комедии.