Уроженец Уфы Андрей Губин уверен, что вернется на сцену

«Песни есть. Как только здоровье позволит, сразу же начну выпускать одну за одной. Я уверен, что вернусь на сцену. Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме. Сейчас я все время дома и есть возможность писать. Если бы у меня было все в порядке, я бы уже песни на студии записывал», — сказал Андрей Губин.