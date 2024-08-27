Уроженец Уфы Андрей Губин уверен, что вернется на сцену

Популярный певец 90-х годов, уроженец Уфы Андрей Губин уверен, что еще сможет вернуться на сцену. Как музыкант заявил телеграм-каналу Mash, он написал сотню новых песен, которых хватит на десятки альбомов.
Уже много лет «мальчик-бродяга» отечественного шоу-бизнеса страдает от тяжелейшего нервного расстройства. По данным некоторых СМИ, его диагноз звучит как «левосторонняя прозопалгия». Губин испытывает постоянную или приступообразную боль в области лица. Долгое время он лечился в различных клиниках за рубежом.
В 2018 году он переехал жить в Уфу. В последнее время живет в деревушке в Египте.
«Песни есть. Как только здоровье позволит, сразу же начну выпускать одну за одной. Я уверен, что вернусь на сцену. Сейчас от меня это странно слышать, потому что я физически не в очень хорошей форме. Сейчас я все время дома и есть возможность писать. Если бы у меня было все в порядке, я бы уже песни на студии записывал», — сказал Андрей Губин.