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Пермь утром 27 августа накрыл сильный туман

Дороги и здания буквально утонули в белой дымке.

Сейчас в Олбани: +17° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Густой туман накрыл Пермь и другие территории Прикамья утром во вторник, 27 августа. Дороги и здания буквально утонули в белой дымке. В некоторых местах она была настолько сильной, что рассмотреть ближайшие дома стало довольно трудно. Фотографии туманного города жители опубликовали в соцсетях.

По прогнозам синоптиков, сегодня в краевой столице ожидается теплая погода, без существенных осадков. Днем температура воздуха достигнет отметки +22 градусов.

Накануне региональное управление МЧС предупредило о неблагоприятном метеорологическом явлении. Водителям посоветовали быть внимательнее на дорогах, двигаться с учетом видимости.