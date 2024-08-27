Пермь утром 27 августа накрыл сильный туман

Густой туман накрыл Пермь и другие территории Прикамья утром во вторник, 27 августа. Дороги и здания буквально утонули в белой дымке. В некоторых местах она была настолько сильной, что рассмотреть ближайшие дома стало довольно трудно. Фотографии туманного города жители опубликовали в соцсетях.