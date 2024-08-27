В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»

В Неклиновском районе Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха». Об этом говорится на сайте местной администрации.
— В связи с временным запретом на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе фестиваль «Донская уха», запланированный на 7 сентября 2024 года в селе Покровском, проводиться не будет, — предупредили власти Неклиновского района.
Напомним, об ограничениях, которые коснулись уличных мероприятий и акций, ранее сообщил губернатор Василий Голубев. Новое решение было продиктовано мерами безопасности.
При этом мероприятия, которые были запланированы в закрытых помещениях, возможны. Такой порядок будет действует в Ростовской области до особого распоряжения.