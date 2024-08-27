Депутаты Заксобрания посетили детский лагерь «Заря» в Нижнеудинском районе

До удара стихии в «Заре» ежегодно отдыхали дети от 6 до 15 лет, причем не только Нижнеудинского района, но и из соседних территорий. Были здесь созданы условия и для детей с особенностями здоровья. Однако из-за наводнения 2019 года лагерь пришлось закрыть. Учреждение не вошло в программу восстановления объектов после чрезвычайной ситуации. Однако постепенно здесь наводят порядок, первый этап ремонтных работ уже завершен, необходимо финансирование для продолжения — причем вся проектно-сметная документация уже готова.