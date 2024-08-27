Депутаты Заксобрания посетили детский лагерь «Заря» в Нижнеудинском районе

Детский оздоровительный лагерь «Заря» в Нижнеудинском районе пострадал при наводнении 2019 года и до сих пор не принимает детей. О том, что необходимо сделать для его запуска, говорилось во время визита председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова и депутата областного парламента Тимура Сагдеева. Экскурсию им провел мэр района Анатолий Крупенев.
До удара стихии в «Заре» ежегодно отдыхали дети от 6 до 15 лет, причем не только Нижнеудинского района, но и из соседних территорий. Были здесь созданы условия и для детей с особенностями здоровья. Однако из-за наводнения 2019 года лагерь пришлось закрыть. Учреждение не вошло в программу восстановления объектов после чрезвычайной ситуации. Однако постепенно здесь наводят порядок, первый этап ремонтных работ уже завершен, необходимо финансирование для продолжения — причем вся проектно-сметная документация уже готова.
В первом этапе, на который было выделено 90 миллионов рублей, провели электромонтажные и общестроительные работы корпусов и зданий лагеря, провели сигнализацию, благоустроили территорию. Осталось оборудовать несколько вспомогательных помещений, установить пожарные резервуары, модульные туалеты, смонтировать наружное водоснабжение и водоотведение, подключить здания.
— Лагерь почти готов, но нужно довести все до конца и вдохнуть в него жизнь. Потому что наши ребятишки Нижнеудинского района должны так же получать оздоровление и качественный отдых, как и в больших городах, — сказал Тимур Сагдеев.
Как отметил Александр Ведерников, в областном парламенте постоянно поднимается тема развития инфраструктуры для детского отдыха.
— Наша общая задача с участием областного бюджета восстановить лагерь. Депутаты Законодательного Собрания неоднократно обсуждали с правительством региона программу восстановления инфраструктуры для оздоровления детей и их летнего отдыха, — пояснил Александр Ведерников.