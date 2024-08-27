Получить новую профессию жители Хабаровского края могут бесплатно

Жители Хабаровского края могут бесплатно получить новую профессию или повысить свою квалификацию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В настоящее время продолжается прием заявок на обучение в 2024 году. После завершения обучения служба занятости населения поможет найти работу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— На сегодняшний день доступно 234 образовательные программы, к обучению приступили — 277 человек, завершили обучение — 76. Наиболее востребованы такие программы как: «1С разработчик», «Бухгалтерский учет», «Информационный дизайн и инфографика», «Кадровое дело», «Психолог-консультант», «Финансовый директор», «Юриспруденция», — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.
В ведомстве отметили, что в 2024 году расширен перечень категорий граждан, которые могут принять участие в программе по бесплатному переобучению. Этим правом могут воспользоваться граждане, ищущие работу, имеющие инвалидность, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для неработающих мам, имеющих детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, граждан в возрасте 50 лет и старше, ветеранов СВО и членов их семей, а также безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.
Напомним, подать заявление на обучение можно через портал «Работа в России». Чтобы подобрать наиболее подходящую программу, после подачи заявления участники проходят профориентирование в центрах занятости.
Кроме того, можно получить бесплатно новую профессию по направлению центра занятости в рамках государственной услуги. Такая услуга доступна гражданам, официально зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных, и незанятым пенсионерам, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. С начала года таким правом уже воспользовались 15 пенсионеров и 264 безработных гражданина.