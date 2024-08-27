В Пермском крае появятся ягодные туры

Ягодные туры — вот новая фишка Пермских турфирм. Туристы смогут посетить леса Красновишерского района, чтобы собрать белые грибы, бруснику, клюкву и голубику. Тихая охота — так в простонародье называют этот вид отдыха. Как сообщает интернет-издание «Текст», первые ягодные туры состоятся 7 и 15 сентября.