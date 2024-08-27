Новосибирский музыкант запустил флешмоб в поддержку Павла Дурова

— В последнее время, я вижу, как telegram становится не просто мессенджером, а настоящим центром для нас, музыкантов! Здесь мы делимся творчеством, ищем концерты, общаемся с коллегами, даже файлы с музыкой легче передавать. Но сейчас свобода telegram под угрозой, и это не просто слова! Без telegram музыкальный мир может потерять важный инструмент для общения, поиска новых концертов и продвижения своей музыки, — написал Юрий Турцев на своей странице в «ВК».