Новосибирский музыкант запустил флешмоб в поддержку Павла Дурова

Флешмоб в поддержку создателя менеджера telegram запустил новосибирский музыкант, блогер и саунд-продюсер Юрий Турцев, также известный как MYAKESH. Соответствующую информацию он разместил на личной странице «Вконтакте».
— В последнее время, я вижу, как telegram становится не просто мессенджером, а настоящим центром для нас, музыкантов! Здесь мы делимся творчеством, ищем концерты, общаемся с коллегами, даже файлы с музыкой легче передавать. Но сейчас свобода telegram под угрозой, и это не просто слова! Без telegram музыкальный мир может потерять важный инструмент для общения, поиска новых концертов и продвижения своей музыки, — написал Юрий Турцев на своей странице в «ВК».
Новосибирец призвал неравнодушных коллег-музыкантов приять участие в акции. Он даже видеоролик на фоне оперного театра, в котором сообщил о запуске флешмоба. Чтобы принять в нем участие необходимо записать видео с исполнением музыкальной композиции и разместить его в соцсетях с хештегами: #FreeDurov и #Свободу_Павлу_Дурову!.
Напомним, что создателя социальной сети «Вконтакте» и мессенджера telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа во время промежуточной посадки его бизнес-джета. Власти Франции обвиняют Дурова в целом ряде тяжких преступлений, которые якобы были совершены с использованием telegram, а также в отказе от сотрудничества с местными правоохранителями. Сейчас российский бизнесмен и программист находится в следственном изоляторе.
Иван ЛУДНОВ.