Первый космонавт из Новосибирска Анна Кикина празднует день рождения

Сегодня — 27 августа — отмечает День рождения наша землячка Анна Кикина — Герой России, Почётный житель Новосибирска, пятая женщина-космонавт в истории страны и первый космонавт из нашего родного города.



— От всей души желаю Анне успехов в новых орбитальных полётах, упорства и энтузиазма в деле развития отечественной космонавтики, крепкого сибирского здоровья, счастья и удачи! — написал в своем телеграм-канале Анатолий Локоть.