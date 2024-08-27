Первый космонавт из Новосибирска Анна Кикина празднует день рождения

Сегодня — 27 августа — отмечает День рождения наша землячка Анна Кикина — Герой России, Почётный житель Новосибирска, пятая женщина-космонавт в истории страны и первый космонавт из нашего родного города.
— От всей души желаю Анне успехов в новых орбитальных полётах, упорства и энтузиазма в деле развития отечественной космонавтики, крепкого сибирского здоровья, счастья и удачи! — написал в своем телеграм-канале Анатолий Локоть.
Сотрудники Большого планетария пожелали первому новосибирскому космонавту новых удивительных полётов, приятных и радостных событий и достижения самых невероятных целей.
— Пусть всегда сохраняются Ваша лучезарная улыбка, эмоциональный задор, жизненная энергия и искренняя целеустремленность, так вдохновляющие всех вокруг! Передаем горячий сибирский привет и очень ждем новой встречи, — говорится в поздравлении от Большого планетария им. Анны Кикиной.
Екатерина СОСНИНА.