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Первый космонавт из Новосибирска Анна Кикина празднует день рождения

Заслуженную землячку поздравил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть и коллектив Большого планетария ее имени.

Сегодня — 27 августа — отмечает День рождения наша землячка Анна Кикина — Герой России, Почётный житель Новосибирска, пятая женщина-космонавт в истории страны и первый космонавт из нашего родного города.

 — От всей души желаю Анне успехов в новых орбитальных полётах, упорства и энтузиазма в деле развития отечественной космонавтики, крепкого сибирского здоровья, счастья и удачи! — написал в своем телеграм-канале Анатолий Локоть.

Сотрудники Большого планетария пожелали первому новосибирскому космонавту новых удивительных полётов, приятных и радостных событий и достижения самых невероятных целей.

— Пусть всегда сохраняются Ваша лучезарная улыбка, эмоциональный задор, жизненная энергия и искренняя целеустремленность, так вдохновляющие всех вокруг! Передаем горячий сибирский привет и очень ждем новой встречи, — говорится в поздравлении от Большого планетария им. Анны Кикиной.

Екатерина СОСНИНА.

космос