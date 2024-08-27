Известный музыкант AMCHI поздравит новосибирских школьников с Днем знаний

Начать новый учебный год праздником совместно с Движением Первых можно будет уже 1 сентября на Михайловской набережной. Для всех гостей праздника уже подготовлено множество интересных и увлекательных интерактивов, творческих мастерских и огромное количество подарков, а также прогулка на теплоходе, на борту которого всех ждет увлекательный квиз об истории Новосибирской области.