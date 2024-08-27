Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный музыкант AMCHI поздравит новосибирских школьников с Днем знаний

1 сентября на Михайловской набережной состоится открытие учебного сезона на празднике «Линейка Первых».

Источник: Сиб.фм

Мероприятие соберёт более 10 000 школьников, студентов и их родителей. Такое событие точно нельзя пропустить.

Начать новый учебный год праздником совместно с Движением Первых можно будет уже 1 сентября на Михайловской набережной. Для всех гостей праздника уже подготовлено множество интересных и увлекательных интерактивов, творческих мастерских и огромное количество подарков, а также прогулка на теплоходе, на борту которого всех ждет увлекательный квиз об истории Новосибирской области.

Педагоги и родители смогут бесплатно посетить лекции экспертов и психологов, которые расскажут, на какие моменты жизни ребёнка стоит обращать больше внимание. А также поделятся со всеми присутствующими советами по воспитанию детей, как в школе, так и дома.

Фантастическую шоу-программу обеспечат художественные коллективы Новосибирской области. На главной сцене набережной выступят одни из самых талантливых танцоров региона, а также творческие участники Движения Первых, прошедшие конкурсный отбор. Помимо этого, также выступит и вожатский отряд «Товарищ» и региональный детский актив «Спутник».

Хедлайнером праздника выступит известный музыкант Amchi, запомнившийся всем своими хитами: «Прочь», «Разучился», «Капли», «Стиль» и многими другими.

Скучать на набережной точно никому не придется, ведь топовые диджеи города приедут на праздник с целым сетом крутых треков и устроят настоящую музыкальную феерию.

В рамках праздника также запланировано заседание Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области. Основной темой заседания станет старт нового учебного года. А также выступление группы «Снимки».

Гостей также ожидает торжественная линейка, откроют которую первые лица региона и почетные гости, которые проведут розыгрыш призов от Движения Первых и партнеров мероприятия.

Организатором Линейки является региональное отделение Движения Первых Новосибирской области совместно с Департаментом молодёжной политики Новосибирской области и Агентством поддержки молодежных инициатив. Генеральный партнер события — общество с ограниченной ответственностью «СибфмГрупп».

Генеральный партнер: Енотокафе «Лесная братва».

Официальный партнёр: Сладкий плавленый сыр «Омичка», АНО «Школа 21», Сервис квартирных решений Самолет Плюс. От сделки до отделки.

Партнёр: футбольная школа «Динамо» в Новосибирске, MINIDINO.

Информационные партнёры: Группа компаний «Реклама Онлайн», ГК «Точка».

Специальный «bubble tee» партнер: «Sova Bar».

шоу