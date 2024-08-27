В Братске шесть школ начнут обучать работе с беспилотниками

Заместитель министра образования региона Наталья Красного съездила в Братск с рабочим визитом. Она побывала в школе № 20 и оценила готовность учреждения к участию в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который создан по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве области.
В начале нового учебного года в школе начнут свою работу специализированные кружки, где дети с пятого по девятый класс смогут ознакомиться с принципами работы с беспилотниками. На данный момент завозят все необходимое оборудование, на которое потратили 12,5 миллиона рублей. В распоряжении школы будут находиться программируемые учебные квадрокоптеры, конструкторы спортивного квадрокоптера, симуляторы автономных и ручных полетов, шлемы виртуальной реальности, полетные зоны, а также система ультразвуковой навигации, ноутбуки и программное обеспечение.
— В школе уже закончен ремонт помещений, где будут вести предметы по этой направленности. Два педагога прошли подготовку по теоретической части для работы в новом специализированном классе (кружке). Для изучения практики они отправятся осенью в Екатеринбург. Обучение организовано Министерством просвещения Российской Федерации, — рассказала Наталья Краснова.
В 2024 году еще пять учебных заведений Братска примут участие в федеральном проекте. Это школы номер 12 и 16, а также все три лицея. А что касаемо Приангарья, то обучат новому школьников из 17 учреждений, а также студентов одного техникума.
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