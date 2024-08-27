В Братске шесть школ начнут обучать работе с беспилотниками

В начале нового учебного года в школе начнут свою работу специализированные кружки, где дети с пятого по девятый класс смогут ознакомиться с принципами работы с беспилотниками. На данный момент завозят все необходимое оборудование, на которое потратили 12,5 миллиона рублей. В распоряжении школы будут находиться программируемые учебные квадрокоптеры, конструкторы спортивного квадрокоптера, симуляторы автономных и ручных полетов, шлемы виртуальной реальности, полетные зоны, а также система ультразвуковой навигации, ноутбуки и программное обеспечение.